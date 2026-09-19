El percance de Márquez en el Gran Premio de Austria que le impidió pelear por la 'pole'

El de Cervera se tuvo que conformar con la segunda posición después de haber tenido que reducir velocidad para evitar irse al suelo en una curva.

Marc Márquez ha vuelto a cosechar un gran resultado. El ilerdense ha firmado una gran clasificación que le permitirá partir desde la primera línea de salida en el Gran Premio de Austria. A su izquierda estará Jorge Martín, que se ha terminado llevando la 'pole'.

A la derecha de Marc estará Pedro Acosta, el gran favorito para el fin de semana sgún los tiempos del viernes. La jornada del sábado parece que presentará un panorama algo distinto. Martín se ha impuesto como el más rápido a una vuelta pero habrá que ver como se comporta su brazo en carrera.

No hay que olvidar que el madrileño pasa por una lesión en la zona del antebrazo bastante delicada que requerirá cirugía tarde o temprano. Marc puede aprovechar esa situación en la 'sprint' y la carrera aunque en la clasificación no ha podido pelear por la 'pole' debido a un percance.

En el último intento, cuando pretendía bajar el tiempo de Jorge, Márquez ha perdido parcialmente el control de su Ducati en una curva y ha tenido que aminorar la velocidad para evitar irse al suelo. En las imágenes se ve como la moto comienza a tambalearse y Marc intenta domarla. Todo ha venido dado por unos problemas en los neumáticos. El ilerdense ha mostrado su descontento con el rendimiento de la Ducati a través de un gesto algo llamativo.

El Mundial sigue al rojo vivo tras la clasificación en Sprielberg. Bezzecchi, contendiente al título con Márquez y Martín, partirá cuarto en lo que promete ser un nuevo fin de semana de espectáculo en MotoGP.

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