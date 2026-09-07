"Márquez es el mejor de la historia con diferencia": Carlos Checa ensalza a Marc... pero lanza un aviso

El campeón del Mundial de Superbikes en 2011 y expiloto de MotoGP afirma que el brazo derecho del ilerdense no volverá "nunca" a estar como antes de la lesión.

Tras un tibio arranque de temporada debido a las secuelas que arrastraba de su accidente en Indonesia 2025 y después de perderse varias carreras por someterse a otra operación para erradicarlas, Marc Márquez es en este momento el gran favorito para ganar el Mundial de MotoGP.

Y eso que está a 19 puntos del líder, Jorge Martín, y teniendo que lidiar con las limitaciones que sufre a raíz de las múltiples intervenciones a las que se ha sometido en su brazo derecho.

Sobre su estado reflexionó Carlos Checa en el canal de YouTube 'Fast & Curious': "Él tiene que lidiar un poco con la lesión, con esa limitación. Está claro que este hombro ha tenido ya, no sé si incluso siete operaciones, y esto pues evidentemente ese brazo no está como el otro, ni volverá a estar nunca".

Es por ello que ve que el '93' ha evolucionado: "Está compensando de la mejor manera y está sacando provecho de todo lo que puede, sobre todo de su larga experiencia. Y creo que es un nuevo Marc, es un Marc que ahora él sabe que tiene que tirar de experiencia, que tiene que tirar de conocimiento, de técnica. Pero esa valentía, esa fogosidad, ese ímpetu, ese quiero y ahora, pues tiene que medirlo".

El campeón del Mundial de Superbikes en 2011 y expiloto de MotoGP cree que ahora es más inteligente: "Creo que en un campeonato como este que aprovechar las mejores ocasiones, que las va a tener y las está teniendo, y minimizar el daño en los circuitos difíciles por la moto o por él mismo".

"Y veremos un poco cómo evoluciona esa limitación, porque creo que no lo sabe ni él. Hasta dónde podrá mejorar y cuánto tiempo va a necesitar. Es que estoy viendo un mejor Marc Márquez, obviamente no al 100%, pero a mi punto de vista creo que le puede dar para poder ser campeón del mundo", ha señalado.

Por último, tras el título de 2025 y después de lo que se está viendo en 2026, Checa no tiene dudas de que es el 'rey' del motociclismo: "Sí, creo que es el mejor piloto de la historia, pero con diferencia".