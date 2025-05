La reflexión de un expiloto sobre la lucha por el Mundial de MotoGP: "Lo que más le duele a Bagnaia..."

El Mundial de MotoGP 2025 ha dejado muchas sorpresas en sus primeros grandes premios. Marc Márquez ha sido el gran dominador en la mayoría de pruebas pero eso no le sirve, de momento, para ser líder del campeonato. Dato que demuestra la exigencia de una parrilla que ahora mismo está liderada por la gran revelación de la temporada.

Álex Márquez se ha adaptado a las mil maravillas a la Ducati24 y eso se ha visto traducido en una solidez en pista que ha permitido al de Gresini luchar de tú a tú con las Ducati oficial. El pequeño de los Márquez consiguió su primera victoria en MotoGP el pasado GP de Jerez consiguiendo ponerse líder del Mundial por segunda vez este año.

Su hermano Marc le sigue muy de cerca, a tan solo un punto. De hecho, el octocampeón del mundo ha sido el piloto más competitivo pero sus errores en Austin y Jerez le han hecho perder muchos puntos. El que ha quedado un poco como el tercero en discordia en estas primeras carreras ha sido 'Pecco' Bagnaia.

El bicampeón del mundo no ha podido con su compañero de equipo estas primeras carreras pero tampoco ha sido capaz de superar a Álex. Ricard Jové, expiloto del mundial de motociclismo, ha analizado en el podcast 'Duralavita' cómo podría estar afectando esta situación a Bagnaia: "Lo que le duele más no es Marc, eso creo que lo ha aceptado. El problema de Pecco es que no puede, desde el primer día, con Alex. Eso es lo que le explota la cabeza".

La temporada de Bagnaia no está siendo la mejor. A pesar de que el turinés está siendo regular, se le ve algo por debajo de la velocidad de los Márquez. Sin embargo, no está nada lejos de los hermanos en el Mundial. Tan solo veinte puntos separan a ambos de Bagnaia y, aunque 'Pecco' no esté a su mejor nivel, sigue teniendo opciones de engancharse a la pelea por el título.