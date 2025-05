Alex Márquez se sincera: ¿Puede ganarle el Mundial de MotoGP a Marc?

"Para mí es anecdótico porque tenemos a un piloto en este caso es Marc, mi hermano, que está segundo a un punto": así de sincero se mostraba Alex Márquez cuando tras su victoria en Jerez le preguntaban por la posibilidad de luchar por el Mundial.

El piloto de Gresini, que ganó su primera carrera en MotoGP en el pasado Gran Premio de España, considera que su hermano mayor, actualmente, "sigue siendo superior".

"Por eso creo que él está un pasito por encima y que nosotros a lo mejor de la primera carrera ahora estamos algo más cerca pero sigue siendo él el que marca el ritmo y el que el que marca la dinámica del campeonato. Sigue siendo superior", explicó en declaraciones a la 'Cope'.

Es por ello que no se quiere poner aún como un contendiente al título: "Como aún no estoy ese nivel, como aún me falta un pasito para estar con él y cómo está pilotando…".

Eso sí, si quiere seguir mejorando sabe que tiene el mejor ejemplo en casa: "Yo por mi hermano siento admiración, tengo la gran suerte de tener el mejor ejemplo en casa. Cualquiera que esté en el 'paddock' querría saber todos sus secretos para llegar donde ha llegado. Tengo esa gran suerte, para mí es admiración".