La reflexión de Bagnaia sobre el trabajo que está haciendo Ducati: "Yo solo no puedo..."

Pecco Bagnaia está atravesando muchos problemas con esta Ducati. No encuentra el 'feeling' y está claramente por detrás de su compañero, Marc Márquez. En el Gran Premio de Italia, uno de sus circuitos favoritos, se quedó incluso fuera del podio al ser adelantado al final por Fabio Di Giannantonio, del VR46.

Ahora llega Assen, otro de esos circuitos en los que Pecco tiene algo más. En la previa, en palabras que recoge 'Motorsport' este jueves, ha reflexionado sobre el trabajo que está haciendo con el equipo Ducati para encontrar qué cosas están fallando y qué se puede cambiar.

"Para mí es más difícil saber que puedo hacer algunas cosas y que ahora mismo soy incapaz de hacerlas de nuevo. Esto es lo más difícil. Y es por eso que siempre estoy súper enfocado en el proyecto con mi equipo. Estamos trabajando súper duro, están dando su máximo para mí...", ha dicho el bicampeón de MotoGP.

Ha reflexionado estos días y tiene claro que el camino a seguir es este: "Tratar de continuar este tipo de trabajo con el equipo, para encontrar una solución. Porque sé que yo solo no puedo hacer nada, y es más importante tener este tipo de relación con ellos".

Se siente arropado por Ducati y por sus jefes: "Estamos en el mismo barco y estamos trabajando juntos para encontrar una solución".

La "dificultad" de Mugello

Reconoce que el Gran Premio de Italia "fue difícil", pero que se tiene que quedar con las primeras vueltas en las que luchó contra los Márquez: "Fue la primera carrera en la que pude, al menos, luchar. Luego tuve algunos problemas en la última parte de la carrera, pero es algo que sucedió por mala suerte. Fui competitivo en la primera parte... luego, tan pronto como el tren delantero comenzó a caer un poco, no fui capaz de pelear".

"El ritmo era muy similar al de los de delante. Así que podemos no estar contentos, pero tenemos que evaluar cada cosa positiva, y tenemos cosas positivas", apunta Pecco.

¿Cambios radicales en la moto?

Bagnaia no quiere "cambios radicales", sólo algunos ajustes: "No tenemos nada que hacer, ningún cambio radical. Para hacerlo, necesitas cambiar el chasis, dar un paso más grande, un gran cambio. Y en esta situación, no lo tendremos".

"Este fin de semana sólo necesitamos intentar dar otro paso en la misma dirección que tomamos en Mugello", sentencia el piloto italiano.

Cada vez más lejos en la clasificación...

Mugello y Assen seguramente eran dos de los circuitos donde Pecco pensaba que podía dominar a comienzo de temporada. En el primero ya se ha tenido que rendir ante los Márquez. Y ahora llega el segundo. Una prueba de fuego para él. Otra más. Porque el italiano tiene este trazado tatuado en el brazo. Es uno de sus favoritos.

Bagnaia ya ve a Marc Márquez a 110 puntos en la tabla. Alex está a 70. Distancias que parecen insalvables... aunque el calendario de MotoGP es muy largo.