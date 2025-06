El regalo de Sergio Ramos a Marc Márquez por su victoria 93 en Mugello: "Espero que te dé suerte"

Marc Márquez volvió a realizar una exhibición en el Gran Premio de Italia. Su victoria en el territorio de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, es un golpe de autoridad aún mayor ya no solo en el box de Ducati, sino en la lucha por el mundial de pilotos.

En Mugello, el catalán ha conseguido su victoria número 93, misma cifra que el número con el que siempre se ha identificado al seis veces campeón de MotoGP. Con motivo de este hecho, otro deportista aficionado a ese número ha reaccionado a este hecho con un curioso regalo.

Se trata de Sergio Ramos, quien actualmente es central del Monterrey mejicano. El exmadridista viste con el dorsal '93' en referencia al gol más importante que realizó con el Real Madrid. El minuto con el que empató la final de la Champions League de 2014 frente al Atlético.

El sevillano ha realizado un vídeo sorpresa para Márquezdonde le anunciaba su particular regalo: "Aprovechando que llegas a las 93 victorias, quiero tener un detalle contigo y mandarte una camiseta de Rayados con el número 93".

"Espero que te dé mucha suerte, que la guardes con mucho cariño y que sea una temporada de éxito para ti. Espero verte pronto", expresó Ramos en un vídeo mostrado en las redes sociales de MotoGP donde el propio Marc reaccionaba a la secuencia.

Curiosamente, Márquez es un reconocido hincha del FC Barcelona, pero ha aceptado de buen grado el gesto de su compatriota: "Cuando te tatuaste el 93, no sé si lo viste, te comenté en la foto 'bienvenido a We Are 93'. Gracias y un placer poder haber llegado a esas 93 victorias. Te deseo lo mejor ahí en México".

A surprise gift from @SergioRamos to @marcmarquez93 as both have a special connection with the 93! 🤝#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qSTavKKWag