Acosta reconoce que en KTM han tenido que aguantar su "peor carácter": "Necesitaba momentos difíciles..."

El piloto murciano dice que ante los malos resultados, en KTM han tenido que "lidiar" con su "peor carácter": "Por eso, gracias a todos".

Pedro Acosta ha lanzado muchos mensajes a KTM. No estaba contento con el rendimiento de la moto. Pero eso cambió en Brno, donde alcanzó el podio. Ahora quiere que esto sea un punto de inflexión para el futuro, reconociendo que en su equipo han tenido que soportar su "peor carácter".

"Desde Le Mans hemos estado trabajando día y noche, yo también, gracias al equipo, ya sabes que al final han tenido que lidiar con el peor carácter de Pedro Acosta en los últimos meses, por esto, gracias a todos", dice el joven piloto murciano en palabras que publica 'Motosan' este jueves.

Reconoce que le ha venido bien para aprender: "Creo que cada deportista en su carrera profesional necesita momentos difíciles para hacerse más fuerte".

"Esto hará que Pedro sea más fuerte, sin duda, y más rápido en cierto modo. Quizás no permití gestionar las expectativas, lo que se debe o lo que sea. Al final, creo que tanto yo como KTM llegamos al campeonato o a esta temporada con un objetivo claro o con unos números claros en la cabeza y fue todo lo contrario", dice el piloto de la marca austriaca.

Paso a paso están mejorando para acercarse a las Ducati: "Nos estamos presionando mutuamente cada día, ya sabes, para intentar ser más precisos por mi parte".

"Creo que KTM va a esforzarse mucho para traer algo nuevo antes del Red Bull Ring. Nunca es fácil cuando estás en este agujero, ya sabes, o en este túnel. A veces es bastante difícil ver la luz al final", comenta antes del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.