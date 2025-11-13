La reflexión de Alex Márquez sobre lo que ha logrado con Marc esta temporada: "Cuando nos retiremos..."

El piloto de Gresini ha logrado el subcampeonato con una satélite: "Es un momento único que hay que disfrutar y que disfrutaremos".

Los hermanos Márquez, Marc y Alex, campeón y subcampeón de MotoGP. Algo que nunca había ocurrido. Y el de Gresini dice que lo valorarán de verdad cuando pasen los años, cuando ya no estén compitiendo. Es la reflexión que ha hecho en la previa del Gran Premio de Valencia, en palabras que publica 'Motosan'.

"Es un momento único que hay que disfrutar y que disfrutaremos, pero que cuando lo estás viviendo cuesta un poquito más. Hemos disfrutado mucho cada momento, pero un hito así… yo creo que dentro de cinco o diez años, cuando los dos estemos retirados, estemos sentados en el sofá de casa, seguramente le daremos mucha más importancia", apunta Alex.

"Cuando estás viviendo un momento así o una situación así, cuesta darle la importancia que seguramente tiene. Es la mejor manera de dar las gracias a nuestros padres por todos los sacrificios que han hecho", dice el piloto de Gresini, que en este 2025 ha vivido sin duda la mejor temporada de su carrera.

Han arrasado en este campeonato. Muy por delante de Pecco Bagnaia, el otro piloto con Ducati oficial. "Los únicos líderes del campeonato hemos sido nosotros en dos ocasiones. Entonces, eso quiere decir que hemos hecho un buen año. Ves la distancia que está el tercero, que está a día de hoy a 122 puntos. Cuando hay tanta distancia es que las cosas se han hecho muy bien", dice el de Cervera.

Mirando a 2026

El curso que viene Alex dará un importante salto: llevará la misma moto que Marc y que Pecco. Luchará en igualdad de condiciones. "Es normal que la gente nos ponga en las quinielas después de haber conseguido el subcampeonato y de haber estado luchando hasta el final", reconoce.

Aunque pide a Gresini que no pierdan el rumbo: "Tenemos que seguir con el mismo enfoque, con la misma tranquilidad con la que hemos afrontado todos los momentos este año".