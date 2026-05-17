Nueva bandera roja en Montmeló: Zarco se retira en camilla tras otro durísimo accidente

Al francés se le quedó enganchada la pierna en la moto de Bagnaia cuando se fue al suelo dejando una imagen escalofriante. Fue retirado del circuito en camilla.

El Gran Premio de Catalunya está siendo un infierno en cuando a caídas. Álex Márquez ya está en el hospital después de una caído terrorífica en la que ha tenido que ser evacuado del circuito en ambulancia. El ilerdense, dentro de lo que cabe, está consciente y pendiente de pruebas.

Ese impacto ha provocado la bandera roja. En la resalida, un nuevo accidente múltiple ha vuelto a suceder. 'Pecco' Bagnaia y Luca Marini han podido salir por su propio pie pero a Johann Zarco, al ir al suelo, se le ha enganchado la pierna en la moto de 'Pecco'.

El vehículo ha ido avanzando metros y dando vueltas de campana mientras arrastraba a Zarco dejando una imagen absolutamente escalofriante. El incidente ha vuelto ha provocar la aparición de la bandera roja y la salida a pista de la ambulancia.

Tras minutos de incertidumbre, el piloto francés de Honda ha sido trasladado al centro médico del circuito de Montmeló para ser sujeto a pruebas médicas después de un accidente muy duro de ver.