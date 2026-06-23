La dura crítica de un expiloto a Bezzecchi por su lamentable agresión a un comisario

Marco Melandri, expiloto de MotoGP, no entiende la reacción de su compatriota: "¿Por qué enfadarse con alguien que te está ayudando?".

La imagen de Marco Bezzecchi agrediendo a un comisario en el Gran Premio de República Checa ha dado la vuelta al mundo. El piloto pidió disculpas y el comisario las aceptó, pero el entorno de MotoGP difícilmente podrá olvidar ese lamentable gesto.

El expiloto de MotoGP Marco Melandri, en palabras que publica 'Motosan' este martes, ha cargado contra el líder del Mundial: "¿Por qué enfadarse con alguien que te está ayudando?".

Melandri trata de comprender el enfado de Bezzecchi con esta explicación: "La moto, cuando está tumbada, no coge bien el aceite. Si abres el gas, corres el riesgo de romper el motor. Al tener siete motores para 22 carreras, si rompes uno que quizá era nuevo, luego son problemas porque arriesgas a salir desde el box y el Mundial se va".

Vio a Bezzecchi como "el matón": "Los manotazos en la cara no me han parecido naturales. Parecía un poco el matón, el jovencito que va al anciano. No me han parecido normales".

"Cuando ves las imágenes, dices: '¿pero qué está haciendo?'. Y probablemente por eso la penalización es durísima", detalla el expiloto italiano.

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