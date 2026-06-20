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Tras participar el viernes

Álex Márquez abandona el GP de la República Checa

La escudería italiana ha informado de la conclusión médica que ha sacado el equipo sanitario de MotoGP sobre el estado del ilerdense. El comunicado de Gresini ha sido claro sobre la evolución de Álex.

Alex Márquez Alex MárquezGetty

En el recuerdo de Álex Márquez y de todo MotoGP sigue grabada aquella terrible caída que podría haber sido devastadora para la carrera del ilerdense como piloto profesional. Por fortuna, Álex solo lamentó varias fracturas que, de momento, le mantienen alejado de los circuitos.

El ilerdense, tras un mes recuperándose, se planteaba su vuelta para este Gran Premio de la República Checa. De hecho, recibió el 'OK' para disputar los libres del viernes, donde fue decimoquinto en una sesión complicada para él volviéndose a subir de a la moto solo un mes después de ser operado.

Gresini, la mañana de este mismo sábado, ha confirmado que su piloto no continuará compitiendo en Brno: "Álex Márquez, tras consultar con el equipo y Ángel Charte, ha decidido retirarse del resto del Gran Premio de la República Checa, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible".

Una decisión dura para Álex aunque también inteligente de cara a poder completar su recuperación de la mejor manera posible. El de Cervera espera poder estar del todo bien para participar en el próximo Gran Premio de los Países Bajos. Será en siete días.

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