"Comprometidos con la tolerancia cero"
El análisis del jefe de Aprilia a la inédita sanción a Marco Bezzecchi en República Checa
Massimo Rivola ha aceptado el castigo impuesto a su piloto debido a la gravedad de la agresión al comisario de carrera, aunque cree que "no dejarle correr el domingo es demasiado".
El GP de la República Checa quedará marcado por la lamentable imagen de Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia y líder del Mundial de MotoGP, golpeando a un comisario de carrera tras caerse durante la carrera sprint. La FIM determinó que el piloto no correría la carrera del domingo a modo de sanción, sentando un precedente en la categoría reina.
Ante tal decisión por parte del organismo, desde Aprilia han aceptado el castigo, por el cual han perdido bastantes puntos, asegurando que no tiene justificación alguna dicho acto y resaltando la tolerancia cero con la violencia del equipo.
"Primero de todo, pedir disculpas al comisario; lo segundo, estamos comprometidos con la tolerancia cero, por lo que aceptamos la sanción", comentó Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ante los medios de comunicación presentes en Brno, instantes previos a explicar por qué han apelado la sanción.
"¿Por qué hemos apelado? En otras ocasiones se ha multado al piloto con sanciones económicas comprensibles, pero no dejarle correr el domingo es demasiado. Dejadle correr", ha explicado Rivola, intentando rebajar la magnitud del asunto.
De esta forma, el directivo italiano ha respaldado a su piloto, aunque ha reiterado la imposibilidad de justificar dicha agresión. "Al final, yo debo proteger a mi equipo y a mis pilotos. Nunca había visto que sucediese esto en el pasado. Se han dado casos similares, con sanciones diferentes, pero seguimos manteniendo nuestra tolerancia cero", concluye el de Noale.
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