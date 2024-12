Primera toma de contacto de Marc Márquez con la fábrica de Ducati

Este martes por la noche se celebra en la Feria de Bolonia el 'Campioni in Festa', el festejo con el que Ducati cerrará un año en el que los cuatro primeros pilotos del Mundial de MotoGP han sido de su estructura.

Un día antes del evento aterrizó Marc Márquez en Borgo Paniale para visitar la fábrica y museo del equipo italiano.

Allí conoció a algunos ingenieros y pudo conversar con los dos 'peces gordos' de Ducati, Gigi Dall'Igna y Claudio Domenicali.

El propio equipo ha compartido en redes sociales fotos y vídeos de la visita del octocampeón del mundo, que el año que viene buscará alzar su novena corona con la mejor moto de la parrilla.

Welcome in da house, @marcmarquez93! 🙌🏼 Our first rider from the Fantastic Four has landed in Borgo Panigale, ready to meet all the fans tonight at #CampioniInFesta! 🤩 #ForzaDucatipic.twitter.com/X2w4eKknRZ