El 'arrepentimiento' de KTM con Marc Márquez: "Nos hubiera gustado..."

Marc Márquez es ocho veces campeón del mundo de motociclismo (seis veces en MotoGP, una en Moto2 y otra en Moto3). Uno de los mejores pilotos de la historia y a sus 31 años quiere más. Su llegada a Ducati le catapulta a luchar por el título de los próximos años contra su nuevo compañero de equipo, Pecco Bagnaia. Es el más cotizado de la parrilla. Cuando anunció su salida de Honda todos se lo rifaron.

El jefe de Tech, equipo satélite de KTM, Hervé Poncharal, ha dicho en 'Motosan' que aunque "no se arrepiente" de las decisiones tomadas sí le hubiera gustado poder contar con Marc en su equipo. Sobre todo cuando aterrizó en MotoGP siendo un niño y ya bicampeón en Moto3 y Moto2.

"Hay un piloto con el que creo que la mayoría de los directores de equipo se arrepienten de no haber trabajado. Y en mi opinión, ese es Marc Márquez. Personalmente, nunca me he arrepentido porque, de todas formas, nunca se presentó la oportunidad", dice Poncharal.

"Cuando Marc ascendió de Moto2 a la categoría de MotoGP, por supuesto que me hubiera gustado ser yo quien le fichara para su temporada de debut", reconoce el jefe de la moto satélite de KTM.

La irrupción de Pedro Acosta

Pedro Acosta ha sido el 'rookie' del año en MotoGP. Aunque se le ha resistido la victoria con numerosas caídas, ha completado una buena temporada siendo sexto en la clasificación final: "Está claro que nunca pensamos que iba a hacer lo que ha hecho hasta ahora Pedro Acosta. Así que la temporada ha sido, ya sabes, creo que la vida está llena de sorpresas...".

"Y cuando las sorpresas son positivas, te sientes feliz. Y ahora estamos muy contentos porque hemos estado sufriendo las últimas dos o tres temporadas. Y aunque te encanta estar en el 'paddock', aunque te encanta esta vida, te encanta formar parte del circo de MotoGP", sentencia.

Unas declaraciones que llegan en medio del caos empresarial que vive la empresa KTM, con 3.000 millones de euros de pérdidas. El desarrollo del proyecto de MotoGP ha quedado congelado y no se descarta una importante reestructuración en el equipo.