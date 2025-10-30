"Pecco ha sido un piloto importantísimo..."
¿Prescindirá Ducati de Bagnaia tras su horrendo 2025? Ojo a la afirmación de su jefe
Después de que se haya rumoreado mucho con la posibilidad de que Pecco 'descienda' al VR46 y Di Giannantonio, Gigi Dall'Igna ha salido al paso para aclarar la realidad del proyecto rojo.
Con la clasificación del Mundial de MotoGP en la mano, llama poderosamente la atención la posición de PeccoBagnaia.
Mientras Marc Márquez ya es ganador del campeonato con 545 puntos, el italiano es cuarto con 286, lejos de los 413 de Alex y con Marco Bezzecchi con cinco unidades más que él.
La temporada del '63' ha sido horrible y por ello desde Italia se elucubró con la posibilidad de que los de BorgoPanigale decidieran ascender a Di Giannantonio y poner a Bagnaia en el VR46.
Sobre esa posibilidad le preguntaron a Gigi Dall'Igna, director general del equipo, durante una entrevista en 'GPone'.
Y el 'gurú' no pudo ser más contundente: "La gente siempre dice muchas cosas sin conocer los contratos. Puedo desmentir tranquilamente esa posibilidad. Existen contratos claros, firmados por todas las partes, que establecen las cosas de manera muy explícita".
"Pecco ha sido un piloto importantísimo para Ducati y también para mí: con él gané mi primer título de pilotos en MotoGP. Le debo mucho y siempre intentaré ayudarlo en todo, tanto técnica como mediáticamente. Nosotros hacemos todo lo posible por apoyarlo y sé que él también está haciendo su parte por ayudarnos. Como siempre, se gana y se pierde juntos", zanjó Gigi, dejando claro que Bagnaia acompañará a Marc en 2026.