Crivillé y la gran duda de Ducati: "¿Qué piloto podría sustituir a Bagnaia y hacerlo bien al lado de Márquez?"

El campeón del mundo de 500cc en 1999 considera que el italiano está "haciendo lo que puede" y eso que en enero pensaba que "él era quien iba a darle caña a Marc".

Con el subcampeonato de Alex Márquez cerrado y con la temporada de MotoGP vista para sentencia a falta de las citas de Portugal y Valencia, Alex Crivillé ha analizado la temporada en 'Dura la Vita'.

Entre otros aspectos, el expiloto se ha detenido a tratar la difícil situación que atraviesa PeccoBagnaia, que incluso se ha visto superado por Marco Bezzecchi en la clasificación.

"Tú sabes la de veces que me han preguntado a mí qué le pasa a Pecco. Todos pensábamos que él era quien iba a darle caña a Marc, pero el año pasado Martín ya le ganó la partida", ha arrancado.

Sin embargo, el campeón del mundo de 500cc en 1999 afirma que "no le pasa a nada a Pecco, está haciendo lo que puede".

Eso sí, Ducati tiene ahora una difícil papeleta: "El compañero de equipo que pongan a Marc… yo creo que Pecco tiene claro lo que debe hacer después de esta temporada. Es evidente que estar cerca de Marc es complicado, pero, ¿qué piloto podría sustituir a Pecco y hacerlo bien al lado de Marc?".

De hecho, Crivillé considera que Márquez podría haber sido aún más superior: "Yo creo que Marc ha ganado el mundial sin tener la mejor moto. Ha ganado con la 25, y se ha demostrado que la 24 es mejor. ¿Con la moto de Marc, qué han hecho los demás? ¿Di Giannantonio o Pecco? Como decía Doohan, si una moto va bien, funciona para todos. Esa no ha ido bien para todos. Marc la ha hecho ganar, pero no ha sido una evolución, hicieron un paso hacia atrás".