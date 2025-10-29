Bagnaia no entiende los cambios en la Ducati: "Tenemos días excelentes y luego..."

El piloto italiano ha logrado algunas victorias y a la vez ha quedado último... y no entiende por qué ocurren estos cambios tan radicales en la Ducati.

Pecco Bagnaia puede pasar de ganar una carrera a estar en la última posición. Su 2025 es realmente desconcertante. Y le ha pedido a Ducati aclarar qué está ocurriendo. Porque ni el equipo ni él lo entienden. Así lo dijo durante en el Gran Premio de Malasia del pasado fin de semana.

"No tenía mucho margen desde el comienzo, pero podía frenar muy fuerte. Me podía defender bastante bien. Pero desde que me empecé a mover... ya no giraba más y tuve que girar mucho con la parte trasera. Este año las cosas no deberían funcionar, por alguna razón", le explica Pecco a los ingenieros de la marca de Bolonia.

Sobre la victoria del sprint insiste en averiguar el motivo de esos cambios: "Esta victoria es para el equipo. Trabajamos muy fuerte. Nos cuesta entender por qué alternamos de rendimientos decepcionantes a excelentes. Tenemos que encontrar la razón. Estamos trabajando en ello y dando nuestro 100%".

Es la gran preocupación de Pecco en este final de temporada. Queda Portugal y Valencia. "Hay varias cosas que tenemos que averiguar...", indica.

Bagnaia ya ha perdido el tercer lugar de la clasificación. Marco Bezzecchi, con la Aprilia, ya está por delante. Y Pedro Acosta se acerca. Está a 26 puntos a falta de dos carreras para el final.

Su temporada está siendo para olvidar. Porque su compañero, Marc Márquez, se ha proclamado campeón arrasando. Y la distancia es enorme. Algo que en Ducati no entienden.