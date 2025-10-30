Ahora

"Busqué en ChatGPT si había ocurrido..."

La llamativa pregunta de Jorge Lorenzo a ChatGPT sobre Alex y Marc Márquez

El pentacampeón del mundo ha desvelado qué cuestión le planteó a la Inteligencia Artificial tras confirmarse el subcampeonato del piloto de Gresini.

Marc y Alex Márquez celebrando en MontmelóMarc y Alex Márquez celebrando en MontmelóGetty

Tras el Gran Premio de Malasia, Jorge Lorenzo ha desvelado una curiosa anécdota en el podcast 'DuraLaVita'.

Tras confirmarse el subcampeonato de Alex Márquez, al balear le asaltó una duda: ¿Cuántas veces se ha dado esta situación en el mundo del deporte?

"Busqué en ChatGPT si había ocurrido en otro deporte que los hermanos ocuparan primero y segundo", arrancó.

Y solo encontró dos casos: "Salió que pasó en tenis con Serena y Venus Williams en 2002 y también recientemente en motocross de Supercross América. Muy poca gente lo ha logrado".

Sobre la influencia que ejerce Marc sobre Alex, Lorenzo considera que "ayuda a aprender y a mejorar, siempre que se aproveche correctamente". Y parece que lo está aprovechando muy bien.

