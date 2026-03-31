La preocupación de un expiloto de MotoGP por Marc Márquez: "Ojalá pueda recuperar su nivel"

Marc Márquez admite su falta de velocidad y envidia el rendimiento de Aprilia: "Nos falta un puntito"

Carlos Checa, expiloto español, se ha mostrado preocupado ante las dificultades que está experimentando el vigente campeón del mundo, y confía en que, con actuaciones como las de Austin, remonte.

Marc Márquez no levanta cabeza. El vigente campeón del mundo no consigue recuperar el ritmo que demostró el año pasado, y la lesión en su hombro derecho le está pasando factura. Tal es así que en las tres carreras que llevamos de temporada aún no ha subido al podio.

Ni siquiera en Austin, territorio considerado como 'dominio de Marc', el propio piloto ha conseguido sellar una buena actuación. Únicamente su pugna con Enea Bastianini para certificar su quinto puesto en el Circuito de las Américas fue el aspecto más reseñable del ilerdense en el GP de Estados Unidos.

La preocupación sobre el eneacampeón del mundo no para de aumentar, y son muchos los que señalan a su estado físico y a una posible pérdida de confianza como las principales causas de su situación. "Yo creo que todo va por ahí, porque yo nunca en la vida he visto a Marc aquí en COTA con motos inferiores a este nivel, entonces algo pasa", asegura Carlos Checa, expiloto de MotoGP, en 'DAZN'.

"Entonces es evidente que Marc necesita recuperar esa confianza, necesita reconstruirse en las limitaciones que probablemente tenga, y veremos si es posible en un corto plazo, porque es que las carreras van pasando y la distancia se va agrandando con sus rivales", añade Checa, resaltando la distancia actual que hay en la clasificación entre el de Ducati y sus competidores.

Pese a no haber conseguido un triunfo en uno de los circuitos que mejores resultados cosecha, el expiloto español confía en que Márquez recupere su mejor nivel poco a poco con actuaciones como la vista en Austin.

"Yo hoy valoro muy positivamente la carrera que ha hecho; creo que esto es la manera de volver y yo creo que sabe muy bien lo que pasa y tendrá que trabajar y ojalá pueda recuperar y volver a su nivel", concluye Checa.