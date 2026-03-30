El jefe de Ducati reconoce que Márquez lo está pasando mal físicamente: "Lo que ocurrió en Indonesia..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que Marc no está en plena forma y que no pueden arriesgar en las próximas carreras.

Marc Márquez pudo 'sobrevivir' en la carrera de Austin. Sancionado con una long lap sabía que aspirar al podio era realmente complicado. Además, su estado físico no es el mejor. Ducati reconoce que tienen que ir poco a poco y que en este inicio de mundial de MotoGP no pueden arriesgar.

Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, ha dicho que Marc sigue pagando aquella caída de la temporada pasada: "Por desgracia, para Marc, lo que ocurrió en Indonesia sigue teniendo consecuencias. Todavía no está en plena forma".

Y mientras Marc sufre, a Ducati le pasan el resto de marcas. Claramente Aprilia... y quizá también KTM: "No somos esto. Es cierto que ya no somos la moto dominante de los últimos años, pero tampoco somos la que se ve hoy en la clasificación".

"Ha habido episodios desafortunados, como en Tailandia, donde Marc habría subido al podio si no hubiera sido por el problema con el neumático trasero", reconoce el italiano en palabras a 'Sky Sports'.

No quiere descartarse para el mundial a pesar de la evidente superioridad de Aprilia, pero sabe que necesitan despertar: "Todavía quedan 19 carreras, no hay nada perdido, aunque ahora parezca que vamos a la zaga. Aprilia ha dado un gran salto, pero nosotros tenemos la posibilidad de volver a meternos en el campeonato".

El Gran Premio de Jerez, a final de mes, será la próxima cita del mundial de MotoGP. Y en la fábrica de Bolonia se espera mucho trabajo para colocar en la moto alguna novedad que pueda acercarles al rendimiento de las Aprilia.