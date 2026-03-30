La preocupación de un campeón de MotoGP por Marc Márquez: "No es el mismo..."
Kevin Schwantz, campeón del mundo en 500cc en el año 1993, dice que Marc no es "el que hemos conocido y visto en el pasado".
Tanto Marc Márquez como el equipo Ducati han reconocido que no están pasando por su mejor momento. El piloto por sus problemas físicos y el equipo porque Aprilia les ha comido la tostada. Y la diferencia, ahora mismo, con Marco Bezzecchi sigue siendo importante.
El campeón de 500cc Kevin Schwantz está preocupado por Márquez. En palabras que recoge 'Motosan', dice que no le ve en un buen momento: "Será interesante ver cómo Marc se recupera, porque no creo que haya tenido el inicio de temporada que él quería. No lo sé bien, pero no creo que esté al 100%".
"Está al 100% físicamente tal vez, pero no está exactamente donde necesita estar, al menos no el Marc que creo que hemos conocido y visto en el pasado", dice el campeón del año 1993.
Sobre la superioridad de Aprilia, Schwantz dice que esto apenas acaba de empezar: "Creo que es demasiado pronto en la temporada para hacer predicciones reales".
"A la Aprilia absolutamente se la ve muy bien este año, con tres de sus motos entre los cinco mejores en la última carrera. Su moto es buena. Es fuerte, pero Ducati no se va a rendir, y Honda tampoco. Lo que sí que preocupa este año es la situación de Yamaha. Y también está KTM, quiero decir que está Pedro Acosta, que ya fue rápido en los primeros entrenamientos y continúa un poco en pleno desarrollo", explica.
Cree que este mundial lo podrían pelear hasta seis pilotos en el tramo final del calendario: "Habrá pelea hasta el final, tal vez con cinco o seis pilotos".