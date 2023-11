El foco mediático de MotoGP está claramente puesto en los próximos tres grandes premios en los que se decidirá si Pecco Bagnaia se proclama campeón o si en su defecto lo hace Jorge Martín.

El madrileño ahora mismo está 13 puntos por detrás del italiano sin embargo hay un asunto aún sin resolver que tiene algo menos que ver con las carreras.

Se lleva rumoreando toda la temporada que 'Martinator' podría ser nuevo piloto del equipo oficial de Ducati si gana el mundial. Ahora mismo está en Pramac, satélite de la escudería italiana.

Ha sido el propio 'Pecco' quién, a escasos días del GP de Malasia ha hablado en rueda de prensa sobre la posible llegada de Martín: "No participo en ciertas decisiones y no quiero. No sería justo para Bastianini por la temporada que ha hecho, pero estoy aquí solo para correr".

Bagnaia decide mantener al margen aunque también deja caer que no sería del todo justo que a Enea Bastianini se le negara el asiento solo un año después de haber llegado.

Precisamente en el circuito de Sepang el año pasado Pecco se encontraba en una situación muy parecida a la de ahora. Y es que cuando llegó al circuito de Malasia se estaba disputando el mundial con Fabio Quartararo.

"Llegué aquí con mucha presión todo el fin de semana y luego gané. Cada piloto es diferente, para mí es una motivación, no sé cómo reacciona Jorge. La experiencia puede ayudarte en algunas situaciones, pero estoy en una situación completamente diferente a la de 2022", concluyó.