Los Javis ponen fin a su relación tras 13 años de noviazgo

Los directores de cine están trabajando actualmente en el rodaje de la película 'La bola negra'.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', han decidido separarse tras 13 años de relación, según informa El País. A pesar de su ruptura sentimental, ambos continuarán como pareja creativa, manteniendo sus compromisos profesionales y colaborando en futuros proyectos. Destacados en el panorama cultural español, han cosechado éxitos con obras como 'La Llamada', 'Paquita Salas', 'La Mesías' y 'Veneno'. Recientemente, han liderado proyectos como 'Superestar' y 'Mariliendre'. Además, han participado en programas de televisión como 'Drag Race España' y 'Mask Singer España'. La separación, según medios como '¡Hola!', se produjo en buenos términos hace algunos meses.

Los directores de cine, que actualmente trabajan en el rodaje de la película 'La bola negra', han puesto fin a su noviazgo, según informa El País.

Dicho medio ha informado de que ambos seguirán siendo pareja creativa a pesar de esta ruptura, manteniendo los compromisos profesionales que tienen en común y su unión en futuros proyectos profesionales.

Ambos se habían convertido en una de las parejas más conocidas del panorama cultural español. Su relación ha ido más allá del ámbito personal, cosechando grandes éxitos en el terreno profesional con proyectosLa Mesías (ganadora de un Premio Ondas) o Veneno, homenaje a la figura de la actriz.

Actualmente, Calvo y Ambrossi han estado al frente de Superestar, la serie sobre la vida de Yurena, o Mariliendre, para Atresmedia.

Mostrándose siempre inseparables, también les hemos visto en televisión en programas como Drag Race España, espacio dedicado al mundo del drag, o Mask Singer España, en Antena 3, donde formaban parte del equipo de investigadores que tenían que averiguar qué famosos se ocultaban debajo de las máscaras. También han sido profesores en Operación Triunfo 2017, dando clase de interpretación.

Al parecer, según desvelan medios como '¡Hola!', la ruptura se ha producido en buenos términos, una decisión que tomaron hace ya algunos meses.

Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron por Facebook, cuando tenían 25 y 18 años, respectivamente.

En septiembre de 2017, durante la premiere de La llamada, Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él en pleno cine Capitol de Madrid. Sin embargo, no llegaron a formalizar dicho matrimonio.

