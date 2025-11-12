Suspendidas las clases de forma presencial el jueves en toda Canarias por la borrasca Claudia

Los detalles Las clases se impartirán de forma telemática, según ha detallado el Gobierno en un comunicado, en el que precisa que en aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial se suspenderá la actividad lectiva.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha suspendido las clases de forma presencial mañana en toda Canarias por la borrasca Claudia.

Las clases se impartirán de forma telemática, según ha detallado el Gobierno en un comunicado, en el que precisa que en aquellas enseñanzas en las que no sea posible el paso a la modalidad no presencial se suspenderá la actividad lectiva. Los centros deberán permanecer cerrados, sin la asistencia de equipos directivos, del personal docente y el socioeducativo.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y con el fin de evitar desplazamientos y prevenir incidencias ante los episodios meteorológicos previstos para las próximas horas en Canarias, en situación de multialerta, con lluvias y vientos fuertes de manera persistente.

Tenerife recomienda teletrabajar y evitar desplazamientos

El Cabildo de Tenerife ha recomendado el teletrabajo en administraciones públicas y empresas para mañana y evitar desplazamientos no necesarios como medida de prevención ante el impacto de la borrasca Claudia en la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha informado este miércoles en rueda de prensa de que se ha activado un dispositivo de más de 150 personas, dentro del Plan Insular de Emergencias, y ha recordado que la isla se mantiene en aviso naranja con cuatro alertas en vigor por lluvia, viento, inundaciones y fenómenos costeros.

El Cabildo ha pedido a los ayuntamientos de la isla que balicen adecuadamente las zonas costeras para evitar fenómenos como el registrado el pasado fin de semana, con tres fallecidos y 15 heridos por golpes de mar. Se prevé que la borrasca entre en la isla por la tarde-noche y ocasione su mayor impacto en horas de madrugada, especialmente por el sur, desde Santiago del Teide hasta Arico.

Asimismo el Cabildo ha prohibido desde este miércoles el ascenso al pico del Teide, transitar por senderos y pistas forestales, acampar y actividades como el barranquismo. En cuanto a la posible suspensión de las clases mañana, Rosa Dávila ha indicado que es una decisión que corresponde al Gobierno de Canaria y que podría determinarse en la reunión que mantiene el Plateca en estos momentos.

