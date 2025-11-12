En directo
Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez comparece en el Congreso tras la ruptura de Junts y en el día clave del juicio al fiscal general
El contexto El PP ha pedido la comparecencia de Sánchez para que "rinda cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE". Sánchez hablará sobre las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo de Europa y la situación de los servicios públicos en España.
Sánchez hablará sobre servicios públicos... ¿con mención a los cribados?
Sobre la primera parte de la comparecencia, sobre los servicios públicos en España, es previsible que el jefe del Ejecutivo aproveche para hablar de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, un asunto al que ya se ha referido con anterioridad en el pleno, donde acusó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de haber causado la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud con los fallos en el sistema de cribado y la gestión posterior.
Sánchez, sin límite de tiempo en su comparecencia
El presidente del Gobierno no tendrá un límite de tiempo establecido en su comparecencia. Los grupos, de mayor a menor, tendrán 20 minutos de respuesta y otros 5 de réplica. Sobre la mesa de Sánchez, muchos temas a tratar, como el Consejo Europeo, la corrupción o la estabilidad de la legislatura.
Sánchez comparece en el Congreso con muchos frentes abiertos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá esta semana en el Congreso para informar sobre el último Consejo Europeo y sobre corrupción, una cita que servirá como termómetro de cómo está la situación entre el Ejecutivo y Junts tras la ruptura de la formación nacionalista. Será a primera hora del miércoles cuando Sánchez volverá a subir a la tribuna de oradores para explicar, a petición propia, las conclusiones de las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo de Europa y la situación de los servicios públicos en España.