Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez comparece en el Congreso tras la ruptura de Junts y en el día clave del juicio al fiscal general

Sánchez hablará sobre servicios públicos... ¿con mención a los cribados? Sobre la primera parte de la comparecencia, sobre los servicios públicos en España, es previsible que el jefe del Ejecutivo aproveche para hablar de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, un asunto al que ya se ha referido con anterioridad en el pleno, donde acusó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de haber causado la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud con los fallos en el sistema de cribado y la gestión posterior. EFE

Sánchez, sin límite de tiempo en su comparecencia El presidente del Gobierno no tendrá un límite de tiempo establecido en su comparecencia. Los grupos, de mayor a menor, tendrán 20 minutos de respuesta y otros 5 de réplica. Sobre la mesa de Sánchez, muchos temas a tratar, como el Consejo Europeo, la corrupción o la estabilidad de la legislatura. María Llapart

