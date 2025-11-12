laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes

Mensajes de Inmaculada Piles a Jorge Suárez el día de la DANA.

Los detalles Inmaculada Piles ha aportado los mensajes a la jueza de la DANA, tras haber declarado el pasado 28 de octubre, que muestran que se pidió la alerta a las 18:32 horas.

El Gobierno pidió el día de la DANA que se enviara el ES-Alert hora y media antes de que la Generalitat Valenciana lo mandase.

laSexta ha podido acceder a los mensajes de la jefa de coordinación de Emergencias, Inmaculada Piles, que muestran que la Delegación del Gobierno en Valencia recordó a las 18:32 horas que se podía enviar la alerta.

Piles ha aportado estos Whatsapps a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, después de haber declarado en el juicio el 28 de octubre.

A las 18:32 horas escribió a Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, después de hablar con la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Valencia, Patricia García. "Me llama Patricia para recordar la posibilidad de usar ES-Alert", le informó.

Sin embargo, el Gobierno valenciano pospuso el envío hasta las 20:11 horas en un día que acabó con 229 fallecidos en Valencia.

Avisados desde el día anterior

En su declaración, Piles explicó que el 28 de octubre de 2024, un día antes de la tragedia, la AEMET ya avisó de precipitaciones y que tomaron la decisión de realizar el aviso especial de Emergencias a toda la Comunidad Valenciana, que contactaron con organismos y realizaron una reunión a las 12:00 horas.

También relató que hablaron con la AEMET varias veces para ajustar la predicción, con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y con Bomberos de Valencia y Castellón. Según su testimonio, ella habló con la Conselleria de Medio Ambiente para preparar a los agentes forestales a través de correos electrónicos.

Asimismo, afirmó que el ahora exsecretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso -uno de los dos imputados junto a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas- le mandó un WhatsApp a las 21:40 horas preguntándole si la situación era grave y ella le informó de la suspensión de clases en centros escolares, decidida por los municipios después de que estos pidieran información a Emergencias.

Argüeso le preguntó si esas decisiones eran exageradas y ella le informó de que el día 29 iba a ser peor.

*NOTICIA EN AMPLIACIÓN.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.