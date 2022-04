Artem Severiukhin fue el ganador del campeonato de Europa de karts celebrado este fin de semana en el circuito de Portimao, en Portugal. Pero el piloto ruso no ha sido noticia por su victoria, sino por su lamentable gesto en el podio.

Mientras sonaba el himno italiano, bandera bajo la que corre por las sanciones a Rusia que le impiden correr bajo la bandera de su país, Severiukhin realizó el saludo nazi y posteriormente comenzó a reírse.

Un gesto que rápidamente se ha vuelto viral y que alimenta la polémica sobre la participación de los deportistas rusos. Sin duda este lamentable detalle del piloto no ayuda.

La Federación Internacional de Automovilismo no se ha pronunciado hasta el momento, pero no se descarta una dura sanción.

Russian junior karting champion, Artem Severiukhin, who races under the Italian flag, makes what looks like a Nazi salute and then laughs hysterically on the podium at the European #FIA Karting Championships.

Some are calling for his lifetime ban. pic.twitter.com/RchWaQ1DZw