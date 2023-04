El mundo del motor ha quedado conmocionado al despertarse este lunes con la noticia de que el piloto de la NASCAR Cody Ware fue arrestado por estrangular a una mujer.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Iredell, las graves acusaciones le dejan en evidencia a sus 27 años por cometer un delito de agresión. Provocó en la mujer lesiones graves.

De acuerdo con un informe policial publicado por 'The Associated Press', la detención se produjo como consecuencia de un presunto incidente de violencia doméstica. El percance se produjo el pasado 3 de abril.

Por lo pronto, la NASCAR Cup Series ya lo ha suspendido de manera indefinida. Era piloto de la competición desde el año 2017, y en la actualidad se situaba el número 21 en la clasificación.

Además de ello la justicia local le ha impuesto una fianza de 3.000 dólares. Su equipo, 'Rick Ware Racing' confirmó los hechos en redes y aceptó la decisión que tomó la entidad en suspenderle: "Somos conscientes del incidente con respecto a Cody Ware y su suspensión indefinida de la competencia NASCAR", publicaron.

"Entendemos la posición de NASCAR sobre este asunto y aceptamos su decisión", añadieron.

Statement from Rick Ware Racing

Cody Ware will step away from racing this weekend at Bristol Motor Speedway to focus on a personal matter. Matt Crafton will drive the No. 51 Ford Mustang for Rick Ware Racing. Crafton has more than 500 overall-starts in his NASCAR career, winning… pic.twitter.com/hUURe7RM6Q