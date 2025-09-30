Ahora

Tribunales

Suspenden el desahucio de las exmonjas de Belorado previsto para el viernes 3 de octubre

Los detalles A la vista de los recursos presentados por la defensa de las exclarisas, el Tribunal de Instancia ha acordado dejar sin efecto el desahucio que había señalado a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial.

Imagen de archivo de Laura García de Viedma exabadesa del convento de las Clarisas de Belorado.Imagen de archivo de Laura García de Viedma exabadesa del convento de las Clarisas de Belorado.Agencia EFE
El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado, previsto para este viernes 3 de octubre.

Esta decisión la han tomado ante los recursos presentados por las exreligiosas contra la sentencia del pasado 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio burgalés, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El juzgado briviescano decidió a principios de mes posponer al 3 de octubre la ejecución del lanzamiento de las exmonjas, prevista inicialmente para el 12 de septiembre, a fin de respetar el plazo de 20 días del que disponían para recurrir ante la Audiencia Provincial de Burgos la sentencia condenatoria, y que acabó este lunes 29 de septiembre.

Ahora, a la vista de los recursos presentados por la defensa de las exclarisas, uno a principios de septiembre a modo de avanzadilla y el resto este mismo lunes, el Tribunal de Instancia ha acordado dejar sin efecto el desahucio que había señalado para este 3 de octubre, a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial.

La sentencia del pasado 31 de julio, emitida dos días más tarde de la vista oral celebrada por la demanda de desahucio, dio la razón a la Iglesia católica en cuanto a la propiedad sobre el monasterio de Santa Clara de Belorado, condenando a las exmonjas a su desalojo, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacían de manera voluntaria.

