Otro dato de Carlos Alcaraz para colocarse con el 'Big 3' después de su título en Tokio

El tenista murciano suma ya ocho títulos en lo que va de temporada y se une a la lista de los mejores tenistas de la historia.

Ya lo había conseguido Jannik Sinner… y ahora le tocaba a Carlos Alcaraz. El murciano ha sumado en Tokio el título número ocho de la temporada y se cuela así entre los mejores tenistas de la historia.

Carlitos ya está en esa lista de jugadores que levantaron ocho o más títulos en una sola temporada.

Una lista en la que están Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El suizo es el que más veces lo ha conseguido, con cuatro. Le sigue Rafa con tres y Nole con dos.

Una vez para Andy Murray, para su rival Sinner y para el propio Alcaraz. Una lista de tenistas letal.