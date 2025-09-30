Con los mejores
Otro dato de Carlos Alcaraz para colocarse con el 'Big 3' después de su título en Tokio
El tenista murciano suma ya ocho títulos en lo que va de temporada y se une a la lista de los mejores tenistas de la historia.
Ya lo había conseguido Jannik Sinner… y ahora le tocaba a Carlos Alcaraz. El murciano ha sumado en Tokio el título número ocho de la temporada y se cuela así entre los mejores tenistas de la historia.
Carlitos ya está en esa lista de jugadores que levantaron ocho o más títulos en una sola temporada.
Una lista en la que están Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
El suizo es el que más veces lo ha conseguido, con cuatro. Le sigue Rafa con tres y Nole con dos.
Una vez para Andy Murray, para su rival Sinner y para el propio Alcaraz. Una lista de tenistas letal.