Serio aviso de Flick a Lamine Yamal: "Se tiene que centrar en trabajar"

El técnico alemán ha explicado que "para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse, no vale con el talento".

En la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al FC Barcelona con el París Saint-Germain en la segunda jornada de la liguilla de la Champions League, HansiFlick se ha detenido a hablar de su estrella: Lamine Yamal.

El extremo, que volvió a jugar el pasado domingo contra la Real Sociedad después de caer lesionado con España, ha recibido un toque de atención de su entrenador.

Y es que el alemán ha apuntado que debe "centrarse en trabajar" y dejarse de distracciones: "Yo creo que esto de súper, súper... no me gusta. Es excepcional, pero hay otros jugadores excepcionales en el equipo. Tiene 18 años y también se tiene que centrar en trabajar".

De hecho, Flick le ha pedido públicamente a su jugador que debe mejorar su faceta defensiva y "esforzarse", ya que solo con el talento es difícil mejorar.

"Para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse, no vale con el talento. No se trata solo de jugar con el balón, también de defender. Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él", ha explicado.