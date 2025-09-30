La jueza de la DANA da un día a À Punt para que entregue las grabaciones del Cecopi

Los detalles La magistrada da este plazo para que la dirección de la radiotelevisión pública autonómica explique "las causas a las que obedece el retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido".

La jueza de Catarroja ha dado un día a À Punt para justificar el retraso en entregar las grabaciones de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, relacionadas con la gestión de la DANA que causó 229 muertes. La magistrada había solicitado a À Punt y a Emergencias las grabaciones en un plazo de tres días, pero este no se cumplió. À Punt argumentó que la difusión podría acarrear responsabilidades penales, pero la jueza insiste en que, al ser un medio público, deben cooperar con la investigación. Además, la jueza emitió tres autos relacionados con la investigación, denegando algunas solicitudes de la acusación popular.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha dado un día a la dirección de À Punt para que alegue sobre las causas a las que obedece el "retraso" en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024.

Así consta en una providencia de la instructora a la que ha tenido acceso laSexta y que ha sido notificada ya a las partes. En ella se señala que, tras haber transcurrido el plazo de tres días sin que se haya cumplimentado por la dirección de la cadena autonómica el requerimiento efectuado para la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de esa reunión, tal y como se acordó por auto del pasado 18 de septiembre, le da un día para alegar sobre las causas a las que se debe ese retraso.

En ese auto, la magistrada requirió a À Punt y a Emergencias para que, en un plazo de tres días, aportaran las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del día de la DANA que provocó 229 víctimas mortales en la provincia.

En su resolución, la instructora se refería a las alegaciones presentadas por la cadena pública para no haber difundido y aportado al procedimiento las grabaciones de sonido de esa tarde.

À Punt había trasladado a la magistrada que entregaría los brutos de la cámara con el material grabado durante los días de la tragedia "siempre" que se lo requiriera, ya que sostenía que la difusión voluntaria le podría hacer incurrir en responsabilidades penales, también para los trabajadores que grabaron la reunión del Cecopi.

Sin embargo, la jueza consideró que debe "ponderarse en el acceso a las grabaciones, el carácter de medio público de À Punt, la existencia de un procedimiento penal, la ponderación de los intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento" y que la grabación emitida por RTVE -que incluyó el audio- sobre esa reunión "permite dar una información veraz de lo sucedido".

Así, consideraba que "en esa ponderación entre mantener oculto el audio y la cooperación en la investigación de un procedimiento penal, ha de ceder de manera clara que dichas grabaciones que pertenecen a una sociedad de carácter público deben ponerse a disposición de este órgano judicial".

Además de esta providencia, la jueza ha dictado tres autos. En el primero de ellos, la magistrada deniega la petición de la acusación popular que ejerce el partido político Valores de citar a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como investigado, después de su reciente comparecencia como testigo.

En el segundo, la instructora requiere, a petición de la acusación popular de Acció Cultural, el envío de diversa información a Les Corts, a la vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, al Ayuntamiento de Valencia, a la Diputación Provincial y a la Aemet, sobre el servicio de teleasistencia y los usuarios del mismo fallecidos en las riadas del 29 de octubre de 2024.

Por último, el tercer auto consiste en la denegación de la práctica de otras diligencias solicitadas por la misma representación legal.

