La petición de Ducati a Marc Márquez tras su lesión

Gigi Dall'Igna, el CEO de Ducati, confía en que el de Cervera tenga una "pronta recuperación sin urgencias ni imprevistos".

Tras el "peor fin de semana de la temporada" para Ducati, había muchas ganas de leer el análisis de Gigi Dall'Igna en LinkedIn.

El CEO de Ducati, feliz por la consecuencias el Mundial de pilotos y de equipos, ha tenido palabras muy bonitas hacia Marc Márquez.

De hecho, conociéndole, le hace una curiosa petición: "Ante todo, le enviamos a Marc nuestros más sinceros deseos de una pronta recuperación, sin urgencias ni imprevistos. Por suerte, el tiempo corre de nuestra parte".

Este lunes Ducati ya informó que el '93' se perderá los Grandes Premios de Australia y Malasia, pudiendo volver a la acción en Portugal antes de cerrar la temporada en Valencia.

Es por ello que el que ahora preocupa más es Bagnaia: "Fue un fin de semana complicado y muy difícil de digerir. Tendremos que evaluar todos los datos técnicos con la calma y la paciencia necesarias, sobre todo por Pecco, de quien ya se ha hablado tanto. Seguiremos adelante con la misma convicción y confianza de siempre".