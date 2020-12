"Una parrilla más igualada". Esa es la respuesta de Carlos Sainz cuando le preguntan sobre su gran deseo para la Fómula 1. Podrá ocurrir, eso sí, pero en 2022 con la entrada del nuevo reglamento. En 2021 se espera que todo siga como hasta ahora.

"Permitir a los pilotos marcar la diferencia. Deseo y rezo para que los coches en 2022 sean más fáciles de seguir", ha afirmado en una entrevista a 'Motorsport'.

"Reducir las diferencias" es el gran deseo del nuevo piloto de Ferrari, que ya ha comenzado a trabajar en la fábrica de Marenllo con su nuevo equipo: "Ojalá podamos reducir las diferencias. Creo que la FOM, Liberty Media y la FIA han hecho un gran trabajo con el reglamento de 2022 y nos han dado una oportunidad".

"Cuando llegas a la F1, enseguida te das cuenta de que es muy difícil superar a cualquier piloto que tiene un coche tres décimas más rápido que el tuyo. Porque sueles estar a dos décimas de diferencia con tus compañeros de equipo. Eso me ha pasado con todos los que he tenido, hemos estado dos décimas arriba o abajo", afirma el ex de McLaren.

"Creo que la Fórmula 1 puede ser más cercana y mucho más divertida. Eso atraerá a más audiencia y creo que será mejor para todos", finaliza el piloto madrileño.

Sainz confía en que Ferrari dé una vuelta al monoplaza y olvide los innumerables problemas de este 2020, en el que ni Charles Leclerc ni Sebastian Vettel han logrado codearse con Mercedes y Red Bull.

Los italianos ya han adelantado que han mejorado su motor, uno de sus principales escollos de este curso. Ahora solo queda por comprobar si los de Maranello dan un paso adelante y pueden luchar, al menos, por los podios cada fin de semana.