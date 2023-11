La vida le sonríe a Pedro Acosta. El murciano, tras proclamarse campeón del mundo de Moto2, ha tenido la oportunidad de pilotar un buggy en las dunas de Qatar junto a otros pilotos. Una experiencia que no se le olvidará fácilmente al 'tiburón de Mazarrón'.

Y es que Acosta sufrió un accidente mientras conducía de manera que volcó su buggy y, a pesar de dar una vuelta de campana y acabar repleto de arena, continuó como si nada. Además, afortunadamente salió ileso y todo quedó en una anécdota.

Sin embargo, debido al accidente, el murciano perdió las gafas y, pese a ello, no soltó el pie del acelerador. Asimismo, los daños se limitaron a ser materiales y no han sido excesivamente costosos.

En el evento han participado diversos pilotos del mundial como Aleix Espargaró o Jorge Martín, además de Al Attiyah. El qatarí que, además, hizo de anfitrión a la par que de profesor, pues fue el encargado de enseñar a los pilotos a desenvolverse en las dunas.

Full throttle, turns in...

🔄 ROLLS IT 🔄

Back on the throttle like nothing happened 😅@37_pedroacosta things 😎#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/ceOawjMdtd