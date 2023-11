El mundo del motociclismo comienza a quedarse sin adjetivos para calificar a Pedro Acosta. El 'tiburón de Mazarrón', campeón de Moto2 y Moto3, debutará la próxima temporada en MotoGP de la mano de GasGas y grandes voces del paddock ya han hablado sobre el prometedor futuro que le espera al joven español.

Unas de las más relevantes fueron las de Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Por un lado, el octocampeón del mundo aseguró sin paliativos que el murciano vencerá en la máxima categoría algún día.

El pentacampeón, por su parte, afirmó que pilotos como Acosta "sólo aparecen cada diez años" y que está "predestinado" a ganar.

En 'DAZN' le han preguntado a Pedro por ambas declaraciones y ha señalado cuál le hizo más ilusión.

"Sobre todo lo de Lorenzo me hizo ilusión. No he leído muchísimas, pero esa sobre todo me hizo mucha ilusión", ha señalado.

Sobre las palabras de Márquez, apunta que con él en la parrilla será "complicado" ganar: "Cuando empiece en MotoGP va a estar él, entonces va a ser complicado...".