En las ruedas de prensa previas al Gran Premio de Francia en Le Mans no solo le han preguntado a Marc Márquez o Jorge Martín por su futuro, sino que a otros pilotos de la parrilla también le han trasladado la cuestión de a quién debe fichar Ducati.

Uno de los que se ha mojado y ha sido más claro ha sido Pedro Acosta. El murciano, que está siendo la sensación en su debut en MotoGP, tiene claro que los de Bolonia deben ir a por el de San Sebastián de los Reyes.

"Martín, porque se lo está ganando más que ninguno", ha afirmado tajante Acosta.

"¿Mismo representante que yo? No. Al final, fue subcampeón el año pasado, no ganó porque Dios no quiso, está líder del Mundial aún cayéndose, que yo creo que hubiera ganado esa carrera (Jerez). Ahora mismo es el más fuerte del campeonato", ha añadido el piloto de GasGas.

Nadie sabe qué decisión tomará finalmente Ducati, pero tanto Marc Márquez como Jorge Martín han coincidido en cuándo se anunciará la decisión. Tic tac.