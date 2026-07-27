Lorenzo revela el aspecto diferencial de la mentalidad de Márquez: "No podía con él..."

El pentacampeón del mundo recuerda los duelos que mantenía con Marc y señala un aspecto de su mentalidad que también indicó Pedrosa. Sin duda, una de las claves del éxito de Márquez.

Marc Márquez está viviendo el mejor momento de un 2026 algo complicado para él. No hay que olvidar que el de Cervera no se recuperó a tiempo de su grave fractura de hombro sufrida en septiembre de 2025.

Esa lesión le hizo comenzar la temporada aún mermado fisicamente. Por si fuera poco, en abril se fracturó el pie y tuvo que realizarse una doble intervención de esa zona además de la del hombro, donde había quedado un tornillo mal colocado de la anterior operación.

Márquez es resiliciencia pura y, tras unos meses en lo que parecía que ya no iba a poder pelear por el Mundial, ha vuelto a resurgir. En el momento de la operación eran 100 puntos los que le separaban del líder de la competición. Ahora son 18.

Todo gracias a una manera de pilota auténtica y a una mentalidad de hierro. Jorge Lorenzo, uno de sus máximos rivales, ha explicado cómo es enfrentase a Marc en términos mentales. El mallorquín se apoya en la opinión de otra leyenda para explicarlo, la de Dani Pedrosa.

"Pedrosa lo definió muy bien. Su visión de lo que eran las curvas era entrar lo más rápido posible 'y luego ya saldré'. Practicó tanto esa habilidad durante toda su carrera y también supongo que le salía de forma natural, que se hizo tan experto en eso. Cuando lograba entrar mucho más fuerte que tú y luego no perder o perder muy poco saliendo, era muy rápido", reconoce Jorge en el podcast 'Fast&Curious'.

El balear asegura que, en ocasiones, era completamente incapaz de batir a Marc: "Pero sí que había circuitos que no lograba compensar o perdía demasiado en la salida y ahí es cuando yo podía ganarle. Si él me sacaba entrando en curva y luego yo no conseguía recuperarle saliendo, no podía con él. Sobre todo en los circuitos de izquierda, Argentina, Austin, Sachsenring, ahí era muy difícil de ganar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido