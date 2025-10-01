La cara y la cruz para el jefe de Ducati: "Un Márquez imparable y un Bagnaia triste y tenso..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, tiene sentimientos encontrados con la temporada a pesar del título de Marc Márquez.

No ha sido todo felicidad para Ducati en este 2025. Porque Marc Márquez se ha proclamado campeón, sí, pero su compañero Pecco Bagnaia ha vivido su temporada más difícil en MotoGP. Ahora mismo es tercero y le amenaza su compatriota Marco Bezzecchi con la Aprilia.

Por eso Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha dicho en su tradicional publicación posterior a las carreras que han sido luces y sombras.

"Marc coronó una temporada estratosférica el día en el que finalmente Pecco recuperó su plena competitividad tras unos meses muy complicados y protagonizó un fin de semana que solo puede aplaudirse. Todo ello en el circuito de rivales que han escrito la historia de MotoGP y con los que ahora compartimos el récord de podios consecutivos, 83", escribe el ingeniero italiano.

Celebra que Ducati vuelva a estar en lo más alto: "En el universo de las dos ruedas, la estrella de Ducati brilla hoy con mucha intensidad. Sí, este año, con demasiada frecuencia, el destino burlón nos ha servido carreras con epílogos contrastantes, que van desde la felicidad de un Marc imparable hasta la decepción de un Pecco triste y tenso, que tuvo el mérito de no rendirse nunca, junto con todo el equipo".

"Nunca hemos estado completamente felices, pero podemos celebrar de verdad, hemos cerrado el círculo en el día más gratificante", indica Gigi.

Más elogios para Marc

Márquez ha vuelto después de un calvario de lesiones: "Nadie había ganado nunca un campeonato mundial después de seis años desde la última victoria, Marc lo consigue con 25 victorias y 31 podios en lo que va de temporada, y con un récord absoluto de puntos ganados".

"Un dominio increíble para nuestro super campeón del mundo", sentencia Dall'Igna.