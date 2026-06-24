Alarmante mensaje de Jorge Martín sobre Aprilia: "Hemos perdido el rumbo"

El piloto de Aprilia cree que vuelven a estar muy lejos de las dos Ducati después del Gran Premio de República Checa.

Ducati, con Marc Márquez a la cabeza, ha vuelto a ganar. Y ahora la pregunta es si llegarán a Marco Bezzecchi y a Jorge Martín, los dos que lideran este mundial de MotoGP.

El madrileño, tras Brno, ha lanzado una advertencia a su equipo: "Estoy contento con el fin de semana en general porque mejoré un poco en cada entrenamiento. Pero siento que estamos muy lejos de Ducati en este momento, o de la victoria"-

"Siento que no tengo confianza en la parte delantera. Siempre tengo la sensación de que me voy a caer y hay algo que... Hemos perdido el rumbo. No sé por qué. Tenemos que entenderlo bien", dice el campeón del año 2024 con Pramac, satélite de Ducati en aquel momento.

De cara al Gran Premio de Países Bajos, Martín es más optimista: "Espero que Assen sea un buen lugar para nosotros. Mucho más fluido, y esto ayudará a la Aprilia y a mi estilo. Pero necesitamos mejorar".

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