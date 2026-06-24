El recado de Bagnaia a Ducati el día de su despedida: "Chocamos más de lo que nos habría gustado"

El piloto italiano se despide de la marca de Borgo Panigale tras seis temporadas y dos años muy complicados para el '63' en el equipo boloñés.

La era de Pecco Bagnaia en Ducati ha llegado a su fin. El bicampeón del mundo de MotoGP se marcha de la marca boloñesa tras seis temporadas inolvidables tanto para lo bueno, como para lo malo.

Desde la llegada de Marc Márquez en 2025, el rendimiento de Bagnaia empezó a bajar y su entendimiento con Ducati ya no era el mismo. Algo que ha querido destacar en su despedida del equipo italiano: " Y tú, que eres una de las mejores partes de mí, me has dado los momentos más emocionantes de mi carrera, me has hecho un mejor piloto, un joven feliz, y lo hemos pasado genial juntos".

"La temporada pasada fue difícil entendernos. Chocamos más de lo que nos habría gustado, y algo empezó a cambiar. Siento la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto, pero jamás olvidaré lo que hemos sido", comentó Bagnaia en su comunicado en redes sociales.

Ahora, el número '63' empezará una nueva etapa y los rumores parecen indicar que será en Aprilia, aunque todavía no hay nada seguro. Lo que si es oficial es que Pedro Acosta sustituirá al italiano en Ducati, y firmará una dupla mágica junto a Márquez.

Así ha sido el emotivo comunicado de Pecco Bagnaia anunciando su marcha de Ducati

"Eras mi sueño, y te has convertido en la realidad más maravillosa que jamás haya conocido. Cuando me uní a MotoGP con Ducati, pensé que ya había logrado algo indescriptible, pero me has hecho creer en ello cada vez más. Ocho años, 31 victorias, 63 podios, 28 poles y dos títulos mundiales con dos subcampeonatos mundiales: esa es la historia que hemos escrito, y es solo nuestra.

Hemos crecido juntos y hemos superado todo tipo de situaciones juntos sin ni siquiera rendirnos. Siempre nos hemos impulsado mutuamente a darlo todo.

Y tú, que eres una de las mejores partes de mí, me has dado los momentos más emocionantes de mi carrera, me has hecho un mejor piloto, un joven feliz, y lo hemos pasado de maravilla juntos.

La temporada pasada fue difícil entendernos; chocamos más de lo que nos habría gustado, y algo empezó a cambiar".

"Siento la necesidad de empezar de cero con un nuevo reto, pero jamás olvidaré lo que hemos sido. Eres parte de mí, y siempre lo serás.

Te quiero

Pecco".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido