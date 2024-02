La tercera jornada de test de pretemporada en el circuito de Sepang se ha zanjado con un sexto puesto para Marc Márquez a 0.588 de un Pecco Bagnaia que ha batido su propio récord en el trazado malayo.

Si en el segundo día de entrenamientos el octocampeón del mundo aseguraba que no estaba en condiciones de luchar por el Mundial de MotoGP en este momento, este jueves ha bajado un tono al pesimismo.

"Todavía estoy lejos de los pilotos de cabeza, porque medio segundo es mucho, pero no está mal", ha señalado el piloto de Cervera.

"Estoy contento de cómo ha ido el test en general y de la progresión, que siempre ha ido de menos a más. Ya veremos si llegamos o no, porque ellos también van muy rápido, pero por insistencia no va a ser", ha añadido.

De hecho, Márquez ha puesto el ejemplo de lo que le pasó hace unos años a Jorge Lorenzo en la estructura italiana.

"Un piloto de la calidad de Lorenzo, cuando saltó a Ducati no se adaptaba, no se adaptaba y luego empezó a ganar carreras. Veremos si soy capaz de acercarme cada vez más, porque estoy cerca, pero no al nivel de los de delante y lejos de lo que me gustaría, porque siempre se quiere más", ha señalado.

Finalizados los test en Sepang, Qatar será el próximo escenario donde veremos rodar a Marc los días 19 y 20 de febrero antes de que arranque la temporada en un mes.

"Qatar será otro punto interesante para mí, porque ese es otro circuito en el que sólo he ganado una vez o nunca en MotoGP y en el que los neumáticos sufren un poco. Valencia me fue bien, pero es un circuito que me va bien, y la manera de entender cómo mejorar es en circuitos en los que sufro", ha zanjado.