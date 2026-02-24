"La moto ha mejorado...": Aprilia se pronuncia sobre una posible lucha contra Márquez

Massimo Rivola y Jorge Martín celebran el paso adelante en los test de pretemporada de Aprilia: "Hemos comprendido...".

Aprilia es la moto que pueda plantar cara a la Ducati. La moto que puede impedir que Marc Márquez sume un mundial más. Y ahí estarán Marco Bezzecchi, que ya luchó contra él en algunas carreras del año pasado, y Jorge Martín.

La cuenta atrás para el Gran Premio de Tailandia de este fin de semana está a punto de terminar. Y en Aprilia celebran el paso adelante de la pretemporada. Así lo dice el gran jefe, Massimo Rivola: "Los test han ido bastante bien, hemos trabajado mucho y eso nos ha ayudado a comprender cómo se comporta la RS-GP26, por lo que estoy satisfecho, aunque bien es cierto que las pruebas son muy diferentes a un fin de semana de carreras".

"Ahora tenemos tiempo para trabajar y analizar los datos, tratando de identificar nuevas áreas de mejora, pero se ha hecho un gran trabajo y estoy deseando que empiece la temporada", explica el jefe de la marca italiana.

También habla un Jorge Martín que reconoce que esa moto ahora es más competitiva: "Empezamos el año con muchas ganas de hacerlo bien, la moto ha mejorado y yo también, así que estoy listo para disfrutar de una gran temporada".

"Si bien físicamente me siento mucho mejor, fue muy positivo participar en las pruebas de pretemporada en Buriram para afrontar de la mejor manera posible la primera carrera del año", explica el piloto madrileño, campeón en 2024 con Pramac.