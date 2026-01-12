Mensaje de Ducati sobre el estado de forma de Márquez: "Todavía no está..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería italiana, ha hablado sobre cómo ve a Marc en la preparación para la temporada y los pasos que está siguiendo para llegar al máximo nivel para el primer gran premio del año.

Marc Márquez tiene entre ceja y ceja llegar en la mejor forma posible a la primera carrera de la temporada. Cabe recordar que el de Cervera superó una nueva lesión en su hombro que apareció tras un duro accidente en el pasado Gran Premio de Indonesia.

Tras pasar por quirófano y someterse a un proceso largo de recuperación, Marc ya vuelve a subirse a la moto como mostró el pasado viernes en unos test que realizó junto a Michelle Pirro, piloto probador de Ducati.

Con respecto al estado de forma de Marc, ha hablado Davide Tardozzi, jefe de la escudería. El directivo italiano es prudente con el nivel de Márquez tras tanto tiempo de reposo: "Ha recuperado la forma tras el accidente, todavía no está al cien por cien, pero el objetivo es claro: llegar plenamente preparado a la primera carrera".

Tardozzi también comentó en unas declaraciones para 'MotoriOnline' la situación de Álex Márquez recalcando la importancia del ilerdense en el plan de Ducati: "“El subcampeonato mundial de 2025 confirma su papel como una pieza clave dentro del proyecto, un piloto capaz de marcar diferencias cuando todo encaja".

Álex apunta a ser una de las máximas amenazas para Marc, que partirá como principal candidato al título en 2026 aunque la forma en la que llegue sea aún una incógnita de cara al primer gran premio del año.