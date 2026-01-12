"Es el piloto con más hambre que he visto nunca": un campeón del mundo se rinde ante Marc Márquez

Julián Simón, expiloto, campeón de 125cc y rival de Marc en Moto2, destaca la ambición del eneacampeón del mundo como un aspecto que afecta mentalmente al resto de pilotos.

Marc Márquez es considerado por muchos como una persona incansable y capaz de superar cualquier adversidad. Su noveno mundial conseguido en 2025, tras varios años repletos de lesiones y malos resultados, es el ejemplo perfecto de superación y perseverancia.

La mentalidad de Marc hace que él mismo asuma muchos riesgos cada vez que se sube a la moto con tal de lograr la victoria, y no son pocos los que admiran dicha ambición. "Es el piloto con más hambre que he visto nunca", asegura Julián Simón, expiloto y rival de Márquez en Moto2.

En una entrevista para 'Motorbike Magazine', el excampeón de 125cc en 2009 ha rememorado varios aspectos de su carrera, entre ellos los años que compartió con el de Cervera en el paddock de la segunda categoría.

Simón no ha tenido el mismo éxito que Márquez. Sin embargo, siempre ha admirado su ambición, la cual le hizo exigirse más a medida que corrían juntos. "Quiere ganar siempre, en cualquier condición, y eso hace que su aceptación del riesgo sea superior a la media", añade Julián.

Además, el expiloto ha recalcado la inteligencia de Marc a la hora de tomar las decisiones más complicadas al comienzo de su carrera. "Supuso dejar el dinero a un lado y empezar de cero, pero lo hizo con una ambición brutal", concluye Julián Simón sobre el eneacampeón del mundo.