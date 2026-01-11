La nueva 'amenaza' para Márquez en 2026: "Quiero luchar con Marc"

Toprak Razgatlioglu, tricampeón del mundo de 'SuperBikes', llegará a MotoGP esta temporada de la mano de Yamaha. Su palmarés en otras categorías del motociclismo invita a pensar que podría ser un rival duro para Márquez. Por si fuera poco, el turco no esconde su deseo de pelear con el vigente campeón.

Marc Márquez parte como el rival a batir en 2026. No es para menos teniendo en cuenta cómo conquistó el título la temporada pasada. Marc no tuvo adversario y se proclamó campeón en septiembre cuando aún faltaban varios grandes premios para terminar el curso.

Este año, pilotos como Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta o incluso su compañero 'Pecco' Bagnaia serán los encargados de ponerle las cosas difíciles a un Marc que si mantienen el nivel va a ser muy complicado de superar.

Sin embargo, a los pilotos mencionados, también se suman otros corredores que pueden dar la sorpresa y situarse en las posiciones altas de la parrilla. Fabio Quartararo fue uno de los más fuertes en clasificación durante 2025 pero la Yamaha no conseguía ser competitiva en carrera.

La fábrica japonesa contará este año con otro gran piloto, en el equipo satélite eso sí. Toprak Razgatlioglu se une a MotoGP de la mano de Pramac. El corredor turco llega a la categoría reina con un gran cartel después de haber ganado tres campeonatos del mundo de 'SuperBikes'.

Más allá de buscar buenos resultados, Toprak no esconde su deseo de pelear de tú a tú con Márquez, lo que podría suponer una nueva amenaza para el de Cervera: "Todos los pilotos son muy fuertes, pero ya veremos cómo va 2026 y sobre todo 2027. Espero que pueda estar luchando con todos ellos, este es mi principal objetivo".

"Y especialmente espero poder tener algún día alguna batalla con Marc Márquez. Si llego alguna vez a hacer una carrera lo disfrutaré muchísimo", confiesa el turco en unas declaraciones para el medio 'Motociclismo'.