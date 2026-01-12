Jordi Sevilla exige un “cambio de rumbo” en el PSOE y culpa a Sánchez del “auge de la extrema derecha” en un manifiesto sin nombres

¿Por qué es importante? El exministro socialista pone cara a un documento en el que se aboga por "un PSOE fuerte que lidere en el mundo de las ideas y en la acción política una respuesta a un contexto internacional estremecedor".

El manifiesto 'Socialdemocracia 21', liderado por el exministro socialista Jordi Sevilla, destaca la necesidad urgente de revitalizar la socialdemocracia en el siglo XXI, afirmando que nunca ha estado tan ausente del debate político real. Apoyado por un grupo de socialistas, el documento de 11 páginas busca reactivar políticamente al PSOE, promoviendo un cambio en su política de alianzas y un proyecto autónomo y socialdemócrata centrado en los problemas ciudadanos. El manifiesto defiende el acceso a una vivienda digna y la estabilidad laboral, proponiendo un nuevo proyecto modernizador para España que potencie el Estado del bienestar. 'Socialdemocracia 21' se define como un espacio de reflexión y acción política, abierto a socialistas y progresistas, para recuperar una socialdemocracia fuerte y coherente.

"Nunca ha sido más necesaria la socialdemocracia que en estas primeras décadas del siglo XXI. Y nunca, paradójicamente, ha estado tan ausente del centro del debate político real". Así comienza el manifiesto 'Socialdemocracia 21', liderado por el exministro socialista Jordi Sevilla, que clama "por reactivación política del PSOE y de la democracia en España".

El manifiesto está respaldado por "un grupo de socialistas", según confirmó el propio Sevilla, un texto de 11 páginas que no refleja ningún nombre y que busca impulsar un amplio debate en el partido y forzar un cambio en la "política de alianzas" del PSOE. "Pedimos un cambio del rumbo político en nuestro partido dado que el actual nos ha conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías", recoge el texto, pidiendo un Partido Socialista que "recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".

Uno de los ejes centrales del texto es la defensa del acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias trabajadoras, denunciando que la estabilidad laboral "se ha deteriorado bajo nuevas formas de precariedad". "Este nuevo tiempo reclama una nueva generación de acuerdos capaces de conciliar el reconocimiento de la diversidad profunda con los principios de justica social y territorial, para situar nuestro actual modelo de gobernanza, aún incompleto y disfuncional, en un nivel de desarrollo más adecuado para este momento histórico", añaden.

En el manifiesto se reclama "un nuevo proyector modernizador" para España que permita que el Estado del bienestar consiga dar "un salto hacia delante aumentando su capacidad redistributiva y siendo un verdadero motor de justicia social e igualdad de oportunidades".

Para ello, 'Socialdemocracia 21' pide que se adopten "reformas de largo plazo que trasciendan una legislatura y recuperen el latido reformista que siempre ha tenido el socialismo democrático en nuestro país". "Necesitamos un PSOE fuerte que lidere en el mundo de las ideas y en la acción política una respuesta a un contexto internacional estremecedor. Y también un PSOE donde se asegure el correcto funcionamiento de los mecanismos de transparencia, para evitar que vuelvan a ocurrir casos de corrupción o acoso".

Por último, recoge la definición de 'Socialdemocracia 21', una "corriente de reflexión y acción política, abierta a militantes socialistas y a ciudadanos progresistas no afiliados, unidos por una convicción común: la necesidad urgente de recuperar una socialdemocracia fuerte, reconocible y coherente para España y en defensa de un proyecto europeo que también hace aguas".

"'Socialdemocracia 21' quiere ser un espacio de encuentro, no de exclusión; un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común", sentencia el manifiesto.

Sevilla, que fue ministro de Administraciones Públicas en una de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y asesor en Moncloa con Felipe González, busca con este manifiesto "impulsar el debate para movilizar conciencias y pensar" frente a la pérdida de apoyo electoral del PSOE y otras cuestiones como "el auge de la extrema derecha".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.