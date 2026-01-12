El increíble susto de Sainz en el Rally Dakar: "¡No tenemos embrague!"

El madrileño, junto a su copiloto Lucas Cruz, tuvo un contratiempo muy serio antes de comenzar la séptima etapa. Por fortuna para ambos, apareció un salvador en el último suspiro.

Carlos Sainz se está encontrando con varios obstáculos en su vigésimo novena participación en el Rally Dakar. El tetracampeón de la competición no se despega de la cabeza de carrera pero sigue sin poder alcanzar a los líderes debido precisamente a varios contratiempos que ha sufrido en las últimas etapas.

Sainz vivió, junto a su copiloto Lucas Cruz, un episodio muy estresante antes del comienzo de la séptima etapa. Por fortuna para la dupla de Ford, apareció un salvador llamado Alberto Herrero. Este mecánico, que se dedica a ayudar a equipos en el Dakar, es la razón por la cual Carlos no perdió mucho tiempo en la penúltima jornada.

Herrero cuenta como fue despertado de repente por la mañana por el propio Carlos y Lucas: "De repente, como un terremoto grande, escucho: '¡Alberto, Alberto, Alberto!' Eran ellos, que empezaron a mover la tienda. Lucas me dijo: '¡Levanta, corre, ayúdame, que no tenemos embrague!".

Alberto recordó en 'As' cómo consiguieron arreglar el embrague bajo mucha presión. El tiempo era fundamental: "Siempre hay que intentarlo. El imposible es cuando ya no hay remedio. Era la oportunidad que quedaba, no existía más. No había tiempo ni nada más que poder hacer en ese momento. Fue perfecto, no pudo salir mejor. Dentro de lo malo, fue perfecto".

Gracias a la rapidez y la ayuda del mecánico, Sainz y Lucas pudieron continuar en el Dakar y minimizar al máximo una pérdida de tiempo que podría haber sido fatal para las opciones del binomio de Ford.