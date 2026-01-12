¿Ganará Alcaraz el Open de Australia?: una leyenda del tenis afirma que parte con "ventaja" respecto a Sinner

Rod Laver, ganador de 11 Grand Slams, no se decanta por un claro ganador en el Open de Australia, aunque señala que el "deseo de ganar" de Alcaraz "será mayor que nunca".

Los mejores tenistas del mundo ya se encuentran en Australia entrenando para el primer Grand Slam del año. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, entre otros, se enfrentarán entre ellos a partir del 18 de enero para coronarse como el próximo campeón del Open de Australia.

Para el español, este torneo supone un gran reto debido a que es el único 'major' que no tiene en su palmarés. Una circunstancia que, según Rod Laver, leyenda viva del tenis, es una "ventaja" debido al ansia que tiene Alcaraz por ganarlo de una vez por todas.

"Sinner y Alcaraz encabezan la lista a medida que crece su rivalidad. Diría que Carlos tiene ventaja y su deseo de ganar será mayor que nunca, ya que no lo ha ganado antes", señala el once veces campeón del Grand Slam.

Sobre el posible campeón del torneo, Laver no se decanta por un único tenista debido al gran nivel que hay: "Es extremadamente difícil de predecir, lo cual es una gran situación para el tenis. Muchos jugadores podrían aprovecharlo".

Pese a ello, el extenista apunta a Sinner y Djokovic como los dos candidatos más fuertes, además de Carlos, que podrían ganar el torneo. "Sinner sigue fortaleciendo su juego y es el bicampeón defensor. Y nunca descartaría a Novak Djokovic; le encantan las condiciones de Australia", concluye Laver en una entrevista para la página web de la 'Laver Cup'.