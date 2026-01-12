Ahora

Un niño de 12 años salva a su familia de una intoxicación por monóxido de carbono

Los detalles Los cuatro miembros de la familia, los padres y los niños de 12 y 2 años, pudieron ser trasladados a tiempo al Hospital Virgen de la Macarena, de la capital hispalense.

Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla Google Maps
Cuatro personas de una misma familia (los padres y dos menores de 2 y 12 años) han sido evacuadas este lunes al Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en su casa de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

Según informa EFE, fue el niño de 12 años quien ha evitado, llamando a Emergencias 112 Andalucía, que hubiera mayores consecuencias. El niño se dio cuenta de que sus familiares se habían desvanecido sin motivo aparente y él mismo tenía un bajo nivel de consciencia, y pudo avisar a tiempo a emergencias. De este modo, las cuatro personas fueron rescatadas a tiempo y trasladadas al hospital.

El aviso se recibió en torno a la 1:30 horas y el centro coordinador del 112 activó a la Guardia Civil, a los sanitarios, a los bomberos y a la Policía Local. Los cuatro miembros de la familia han sido evacuados al citado centro hospitalario de la capital sevillana, según ha informado la Policía Local del municipio.

El motivo de la intoxicación podría estar en un brasero con una mala combustión localizado en la vivienda.

