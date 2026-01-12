Un niño de 12 años salva a su familia de una intoxicación por monóxido de carbono

Los detalles Los cuatro miembros de la familia, los padres y los niños de 12 y 2 años, pudieron ser trasladados a tiempo al Hospital Virgen de la Macarena, de la capital hispalense.

Una familia de Castilblanco de los Arroyos, compuesta por los padres y dos menores de 2 y 12 años, fue trasladada al Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono. El incidente ocurrió debido a la mala combustión de un brasero en su vivienda. El niño de 12 años, al notar que sus familiares se desvanecían y él mismo presentaba síntomas, llamó a Emergencias 112 Andalucía, evitando consecuencias más graves. El aviso se recibió a la 1:30 horas y se activó a la Guardia Civil, sanitarios, bomberos y Policía Local para el rescate.

El motivo de la intoxicación podría estar en un brasero con una mala combustión localizado en la vivienda.

